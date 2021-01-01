ДПСУ: у новорічну ніч український кордон перетнули понад 30 тис. осіб

Вказується, що у новорічну ніч кордон держави посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів.

"Упродовж новорічної доби на в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 31,6 тис. громадян. Зокрема в нашу державу прослідувало 20,4 тис. осіб, а з України – 11,2 тис. осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 9,4 тис. транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску 32 особам, із них - більше 10 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 2 недійсних документи, 5 осіб було затримано за незаконний перетин кордону.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті у новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.