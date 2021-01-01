ГПСУ: в новогоднюю ночь украинскую границу пересекли более 30 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь госграницу пересекли на на въезд и выезд более 31,6 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной пограничной службы Украины, информирует УНН.
Указывается, что в новогоднюю ночь границу государства усиленно охраняли более 3 тысяч пограничных нарядов.
"В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 31,6 тыс. граждан. В частности в наше государство последовало 20,4 тыс. человек, а из Украины - 11,2 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 9,4 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом во время мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске 32 лицам, из них - более 10 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 2 недействительных документа, 5 человек были задержаны за незаконное пересечение границы.
Как сообщалось ранее в УНН, на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний парень.