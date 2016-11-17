ДПСУ: у чергах застрягли 720 авто на кордоні з Польщею, ще 75 - з Угорщиною

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18918 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 36631 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64089 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135240 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198625 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190324 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211167 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196797 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152133 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152931 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122479 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33515 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74186 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52766 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 30727 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477525 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315157 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377572 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489284 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122479 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183078 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125935 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160871 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184062 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ДПСУ: у чергах застрягли 720 авто на кордоні з Польщею, ще 75 - з Угорщиною

ДПСУ: у чергах застрягли 720 авто на кордоні з Польщею, ще 75 - з Угорщиною

Київ • УНН

 • 7400 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 720 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 320 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 80 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 80, у ПП "Краковець - Корчова" - 20, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 20, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 150 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 10 автомобілів, у ПП "Косино - Барабаш" - 30, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 35 автівок.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

Нагадаємо, на ранок 17 листопада два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59