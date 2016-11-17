ДПСУ: у чергах застрягли 720 авто на кордоні з Польщею, ще 75 - з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 720 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 320 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 80 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 80, у ПП "Краковець - Корчова" - 20, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 20, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 150 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 10 автомобілів, у ПП "Косино - Барабаш" - 30, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 35 автівок.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.
Нагадаємо, на ранок 17 листопада два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими.