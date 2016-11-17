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15 марта, 13:44 • 150711 просмотра

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ГПСУ: в очередях застряли 720 авто на границе с Польшей, еще 75 - с Венгрией

Киев • УНН

 • 7400 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 720 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 320 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 80, в ПП "Краковец - Корчева" - 20, в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП " Смильныця - Кросценко" - 20, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 150 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 10 автомобилей, в ПП "Косино - Барабаш" - 30, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 35 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.

Напомним, утром 17 ноября два пункта пропуска в Закарпатской области - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными.

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