ГПСУ: в очередях застряли 720 авто на границе с Польшей, еще 75 - с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 720 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 320 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 80, в ПП "Краковец - Корчева" - 20, в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП " Смильныця - Кросценко" - 20, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 150 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 10 автомобилей, в ПП "Косино - Барабаш" - 30, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 35 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.
Напомним, утром 17 ноября два пункта пропуска в Закарпатской области - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными.