Довибори на Прикарпатті: вже на третій дільниці виявили розбіжність бюлетенів

Що відомо

Повідомляється, що члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, в той час як на упаковці з бюлетенями було вказано 431. Розбіжність склала 116 бюлетенів.

“Комісія затвердила протокол, в якому біля прізвища Олександра Шевченка вказала фактичну кількість голосів, яка була виявлена при перерахунку — 315. За це рішення проголосували 10 членів ОВК. До протоколу додано окрему думку трьох членів комісії. Крім того, складено акт про розбіжність”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третя дільниця, де виявлено розбіжність кількості голосів за кандидата.

Що передувало

Раніше, під час підрахунку бюлетенів з дільниці № 260019 (село Іваниківка) окружна виборча комісія недорахувалась 47 бюлетенів. На упаковці з бюлетенями було зазначено 144 голоси, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів.

Крім того, ОВК нарахувала на дільниці № 261030 277 бюлетенів, в той час як у протоколі ДВК було вказано 377 бюлетенів.

Нагадаємо також, що окружна виборча комісія округу № 87 (м. Надвірна) визнала недійсним голосування на виборчих дільницях № 261030 та № 261027.

Вибори на Прикарпатті

Центральна виборча комісія станом на 22:40 2 квітня опрацювала 92,3% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.

Доповнення

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.



Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.