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Довыборы в Прикарпатье: уже на третьем участке обнаружили расхождение бюллетеней

Довыборы в Прикарпатье: уже на третьем участке обнаружили расхождение бюллетеней

Киев  •  УНН

 • 13929 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия № 87, которая осуществляет повторный пересчет голосов на избирательных участках, обнаружила расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке №260536. Об этом сообщает Общественная сеть ОПОРА, передает УНН.

Что известно

Сообщается, что члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней.

“Комиссия утвердила протокол, в котором у фамилии Александра Шевченко указала фактическое количество голосов, которое было обнаружено при пересчете — 315. За это решение проголосовали 10 членов ОИК. В протокол добавлено особое мнение трех членов комиссии. Кроме того, составлен акт о расхождении”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третий участок, где выявлено расхождение количества голосов за кандидата.

Что предшествовало

Ранее, во время подсчета бюллетеней с участка № 260019 (село Иваниковка) окружная избирательная комиссия недосчиталась 47 бюллетеней. На упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, впрочем при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней.

Кроме того, ОИК насчитала на участке № 261030 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Напомним также, что окружная избирательная комиссия округа № 87 (г. Надворная) признала недействительным голосования на избирательных участках № 261030 и № 261027.

Выборы на Прикарпатье

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:40 2 апреля обработала 92,3% протоколов из УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

Дополнение

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта “застрял” на 67%, народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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