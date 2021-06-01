"Доведеться Путіна попросити, щоб він мене відвіз": Лукашенко про відкриття рейсів до Криму

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"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо:туди теж не пускають", - заявив Лукашенко.

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За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють це питання.

"Але ми не можемо заборонити летіти в Крим через Україну... Я пам'ятаю, я задав питання Порошенко (ще він був Президентом): "А як мені тепер в Крим потрапити?". "Не питання. Я тебе прошу: тільки через Україну". Я кажу: "Зрозумів". Сьогодні я б хотів задати питання Зеленському: а при бажанні полетіти до Криму, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться президента Путіна попросити, щоб він мене відвіз до Криму", - додав Лукашенко.

Що було раніше

Олександр Лукашенко і Володимир Путін 28 травня провели зустріч в Сочі. Перед її початком Лукашенко сказав, що будуть обговорювати заходи для того, "щоб економіка не завалилася".



Контекст

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапростір України.



Це було зроблено після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.



