"Придется Путина попросить, чтобы он меня отвез": Лукашенко об открытии рейсов в Крым

КИЕВ. 1 июня. УНН. Самопровозглашенный лидер республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что рейсы из Минска в Крым уже находятся в разработке. Об этом он сказал на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает УНН со ссылкой на видео совещание, опубликованное в Telegram-канале "Пул первого".