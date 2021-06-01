"Придется Путина попросить, чтобы он меня отвез": Лукашенко об открытии рейсов в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Самопровозглашенный лидер республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что рейсы из Минска в Крым уже находятся в разработке. Об этом он сказал на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает УНН со ссылкой на видео совещание, опубликованное в Telegram-канале "Пул первого".
Цитата:
"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу мы полетим: туда тоже не пускают", - заявил Лукашенко.
Детали
По его словам, Беларусь и Россия проработают этот вопрос.
"Но мы не можем запретить лететь в Крым из Украины... Я помню, я задал вопрос Порошенко (еще он был Президентом):" А как мне теперь в Крым попасть? ». "Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину". Я говорю: "Понял". Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он меня отвез в Крым", - добавил Лукашенко.
Что было раньше
Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".
Контекст
Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространство Украины.
Это было сделано после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.