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Досягнення сучасної фізики дозволили значно удосконалити методи лікування онкозахворювань — науковець

Досягнення сучасної фізики дозволили значно удосконалити методи лікування онкозахворювань — науковець

Київ • УНН

 • 45687 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Досягнення сучасної медицини, особливо в галузі високих технологій діагностики та лікування, були засновані на результатах різних фізичних досліджень. Про це у коментарі УНН розповів Директор інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру “Харкiвський фiзико-технiчний інститут”, член-кореспондент НАН України Анатолій Довбня.

“На сьогодні медицина має багато досягнень. Як відомо, з давніх часів зв’язок між медициною і фізикою був тісним. Фізикам належить провідна роль не лише тому, що вони застосовують найновіші високотехнологічні розробки, а й тому, що вони беруть активну участь у наукових дослідженнях. Фізика сьогодні дуже активно розвивається”, — наголосив він.

А.Довбня також розповів, що науковці сьогодні не стоять на місці, розробка новітніх технологій лікування триває. Проте існують певні перепони на цьому шляху, зауважив він

“Сьогодні науковці не стоять на місці. Наведу приклад: у нас у Харкові при науковому інституті розроблено кілька нових технологій, одна із яких — це компактний нейронний генератор з голкою, яка вводитися у тіло людини і з кінчика цієї голки летять нейтрони. Власне, таке нейтронне лікування вже давно застосовується, але там, коли нейтрони летять у тіло людини, то вони опромінюють все на своєму шляху. А ми розробили це таким чином, аби опромінювалися ті місця, де потрібно знищити хворобу. Це такі собі мікрореактори. Щоправда, нас профінансували США.

Іще один приклад: є дуже запущені стадії онкозахворювань. В таких випадках можна застосовувати ізотопи. В Україні ізотопи поставляють із спеціалізованого реактора, який розроблений для таких цілей. За допомогою цих ізотопів людям можна робити уколи, аби людина могла більш-менш нормально себе почувати. Ця продукція виробляється за допомогою реактора, і такий реактор у нас у Києві є лише один. І, безумовно, це потрібно розвивати. Нам же вдалося за допомогою прискорювачів електронів зробити щось подібне, але кращої якості”, — наголосив він.

Відтак, А.Довбня повідомив, що на сьогодні основною проблемою, що гостро стоїть на шляху до впровадження наукових досліджень, є відсутність належного фінансування.

“На жаль, сьогодні ситуація з наукою критична, питання фінансування стоїть гостро. Навіть зарплати не платять, а щодо фінансування дослідів взагалі важко говорити. Фізика зараз дуже активно розвивається, досліджень вистачає. І нам навіть будувати нічого нового не потрібно — просто потрібне певне фінансування. Та ж променева медицина, яка має багато досягнень, але яка мало розвинена в Україні через той же брак коштів. Українська наука має багато досягнень, єдиний шлях її розвитку — це потрібно знайти зацікавлених людей, які б профінансували впровадження новітніх розробок”, — повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві провели успішну операцію з видалення п’яти метастазів раку молочної залози.

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