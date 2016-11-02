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Достижения современной физики позволили значительно усовершенствовать методы лечения онкозаболеваний - ученый

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Достижения современной медицины, особенно в области высоких технологий диагностики и лечения, были основаны на результатах различных физических исследований. Об этом в комментарии УНН рассказал директор института физики высоких энергий и ядерной физики Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", член-корреспондент НАН Украины Анатолий Довбня.

"На сегодняшний день медицина имеет много достижений. Как известно, с давних времен связь между медициной и физикой была тесной. Физикам принадлежит ведущая роль не только потому, что они применяют новейшие высокотехнологичные разработки, но и потому, что они активно участвуют в научных исследованиях. Физика сегодня очень активно развивается", - подчеркнул он.

А.Довбня также рассказал, что ученые сегодня не стоят на месте, разработка новейших технологий лечения продолжается. Однако существуют определенные препятствия на этом пути, отметил он

"Сегодня ученые не стоят на месте. Приведу пример: у нас в Харькове при научном институте разработано несколько новых технологий, одна из которых - это компактный нейронный генератор с иглой, которая вводится в тело человека и с кончика этой иглы летят нейтроны. Собственно, такое нейтронное лечение уже давно применяется, но там, когда нейтроны летят в тело человека, то они облучают все на своем пути. А мы разработали это таким образом, чтобы облучались те места, где нужно уничтожить болезнь. Это такие микрореакторы. Правда, нас профинансировали США.

Еще один пример: очень запущенные стадии онкозаболеваний. В таких случаях можно применять изотопы. В Украине изотопы поставляют из специализированного реактора, который разработан для таких целей. С помощью этих изотопов людям можно делать уколы, чтобы человек мог более или менее нормально себя чувствовать. Эта продукция производится с помощью реактора, и такой реактор у нас в Киеве есть один. И, безусловно, это нужно развивать. Нам же удалось с помощью ускорителей электронов сделать что-то подобное, но лучшего качества", - подчеркнул он.

Поэтому А.Довбня сообщил, что на сегодня основной проблемой, которая остро стоит на пути внедрения научных исследований, является отсутствие надлежащего финансирования.

"К сожалению, сегодня ситуация с наукой критическая, вопросы финансирования стоят остро. Даже зарплаты не платят, а по финансированию исследований вообще трудно говорить. Физика сейчас очень активно развивается, исследований хватает. И нам даже строить ничего нового не нужно - просто нужно определенное финансирование. Та же лучевая медицина, которая имеет много достижений, но которая мало развита в Украине из-за той же нехватки средств. Украинская наука имеет много достижений, единственный путь ее развития - это нужно найти заинтересованных людей, которые бы профинансировали внедрение новейших разработок", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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