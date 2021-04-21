Дослідження: хлорована вода з громадських басейнів повністю нейтралізувала частки коронавірусу

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

Від того, як довго частки коронавірусу нового типу залишаються життєздатними поза організмом людини в різних умовах, залежить швидкість його поширення по популяції. Тому вчені досліджують, як довго SARS-CoV-2 виживає на різних поверхнях — металі, пластику, тканині — при різних температурі, освітленості і вологості.

Дослідження показують, що уривки генома коронавірусу і його життєздатні частки можуть поширюватися і не найочевиднішими шляхами — наприклад, через стічні води. Тому багато епідеміологів побоюються, що одним з каналів поширення SARS-CoV-2 можуть бути природні водойми і громадські басейни.

Дослідники з Великої Британії під керівництвом професора Імперського коледжу Лондона Венді Барклай з’ясували, наскільки серйозною є небезпека басейнів з хлорованою водою. Вчені зібрали зразки води в декількох популярних громадських басейнах Лондона, перемішали їх з культурами коронавірусу нового типу і простежили, чи виживуть частинки вірусу в подібних умовах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: у більшості перехворілих COVID-19 в Ухані збереглися антитіла до хвороби навіть через рік

Хлорка внейтралізовала більш 99,99% часток коронавірусу і знищила всі сліди його присутності у всіх зразках, крім одного, вода в якому була недостатньо хлорованою. Однак навіть у цьому випадку у зразку залишилися лише слідові кількості частинок SARS-CoV-2, заразність яких зменшилася більш ніж в 50 разів.

Результати цієї роботи говорять, що через басейни коронавірус поширюватися не може — в тому випадку, якщо їхні співробітники дотримуються всіх норм з хлорування і очищення води від забруднень. В цьому відношенні SARS-CoV-2 не відрізняється від інших патогенів, які потрапляють у воду басейнів разом з їхніми носіями.

Однак вчені підкреслюють, що любителям плавання все одно потрібно дотримуватися соціальної дистанції і використовувати засоби індивідуального захисту, щоб не отримати вірус від заражених плавців через повітря і інші можливі канали його поширення.