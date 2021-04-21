Исследование: хлорированная вода из общественных бассейнов полностью нейтрализовала частицы коронавируса

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

От того, как долго частицы коронавируса нового типа остаются жизнеспособными вне организма человека в разных условиях, зависит скорость его распространения по популяции. Поэтому ученые исследуют, как долго SARS-CoV-2 выживает на разных поверхностях — металле, пластике, ткани — при разных температуре, освещенности и влажности.

Исследования показывают, что обрывки генома коронавируса и его жизнеспособные частицы могут распространяться и не самыми очевидными путями — например, через сточные воды. Поэтому многие эпидемиологи опасаются, что одним из каналов распространения SARS-CoV-2 могут быть природные водоемы и общественные бассейны.

Исследователи из Великобритании под руководством профессора Имперского колледжа Лондона Венди Барклай выяснили, насколько серьезна опасность бассейнов с хлорированной водой. Ученые собрали образцы воды в нескольких популярных общественных бассейнах Лондона, перемешали их с культурами коронавируса нового типа и проследили, выживут ли частицы вируса в подобных условиях.

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Хлорка внейтрализовала более 99,99% частиц коронавируса и уничтожила все следы его присутствия во всех образцах, кроме одного, вода в котором была недостаточно хлорированной. Однако даже в этом случае в образце остались лишь следовые количества частиц SARS-CoV-2, заразность которых уменьшилась более чем в 50 раз.

Результаты этой работы говорят, что через бассейны коронавирус распространяться не может — в том случае, если их сотрудники соблюдают все нормы по хлорированию и очистке воды от загрязнений. В этом отношении SARS-CoV-2 не отличается от других патогенов, которые попадают в воду бассейнов вместе с их носителями.

Однако ученые подчеркивают, что любителям плавания все равно нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не заполучить вирус от зараженных пловцов через воздух и другие возможные каналы его распространения.