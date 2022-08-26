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Дослідники назвали причину загибелі найбільших птахів на планеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Група вчених з Кейптаунського університету назвала причину загибелі найбільших птахів на планеті – дроморнітидів. Дослідження показало, що вони були надто повільні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Дослідники назвали причину загибелі найбільших птахів на планеті

Деталі 

Дослідники вивчили рештки качок-демонів (дроморнітидів), які були знайдені під час розкопок у межах хребтів Фліндерс у Південній Австралії. Вони є найбільшими з нелетючих птахів, які коли-небудь жили на Землі.

За словами професора Анусуй Чинсамі-Турана, під час дослідження їм вдалося дізнатися, скільки років качки-демони повністю виростали, коли досягали зрілості та були готові до розмноження. Вчені наголошують, саме ці факти допомогли відновити перебіг еволюції найбільших птахів на планеті.

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Найдавніші качки-демони досягали заввишки близько трьох метрів і важили майже 600 кілограмів. Пізніші та дрібніші представники цього виду були зростом не більше двох метрів та важили 240 кілограмів.

Крім цього, вчені встановили, що давнішим птахам потрібно було до 15 років, щоб повністю вирости та почати розмножуватися. Їхні дрібніші побратими досягали статевозрілого віку всього за кілька років. Останній представник гігантських качок-демонів помер близько 40 тисяч років тому.

На думку вчених, причиною зникнення всього виду стала їхня невдала стратегія розмноження.

Доповнення

Близько 50 тисяч років тому люди в Австралії почали масово випалювати чагарники та полювати на тварин, у тому числі й на великих птахів. Населення дроморнітидів не встигало відновлюватися та було приречено.

Нагадаємо 

Дослідження показало, що найдавніший предок людини, який жив 7 млн років тому, був прямоходячим.

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