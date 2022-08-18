Дослідники мають намір повернути до життя вимерлого сумчастого хижака
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вчені з Австралії та США розпочали проект, спрямований на відродження популяції вимерлого тилацина. Він був найбільшим сумчастим хижаком в історії Землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Відомо, що останній тилацин (його ще називають тасманійським тигром або сумчастим вовком) помер у 1930-х роках, але команда, яка стоїть за цим проектом відродження популяції вимерлого ссавця, вважає, що його можна відтворити за допомогою стовбурових клітин і технології редагування генів.
Деякі вчені налаштовані скептично щодо спроби відродити популяції вимерлих тварин, але дослідники, що залучені до проекту, вважають цю задачу цілком реалістичною.
"Я думаю, що через 10 років у нас може з’явитися перше живе дитинча тилацина, на яких майже століття тому полювали", — заявив професор Ендрю Паск, що очолює дослідження з Університету Мельбурна.
Доповнення
Популяція тилацинів скоротилася, коли люди прибули в Австралію десятки тисяч років тому, а потім зазнала ще більшого скорочення після того, як на континенті з’явилися дикі собаки динго. Останній тасманійський тигр помер у зоопарку Хобарта в 1936 році.
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