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Исследователи намерены вернуть к жизни вымершего сумчатого хищника

Киев • УНН

 • 180125 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Ученые из Австралии и США начали проект, направленный на возрождение популяции вымершего тилацина. Он был величайшим сумчатым хищником в истории Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Исследователи намерены вернуть к жизни вымершего сумчатого хищника

Детали

Известно, что последний тилацин (его еще называют тасманийским тигром или сумчатым волком) умер в 1930-х годах, но команда, стоящая за этим проектом возрождения популяции вымершего млекопитающего, считает, что его можно воспроизвести с помощью стволовых клеток и технологии редактирование генов.

Некоторые ученые настроены скептически по поводу попытки возродить популяции вымерших животных, но исследователи, что вовлеченные в проект, считают эту задачу вполне реалистичной.

"Я думаю, что через 10 лет у нас может появиться первый живой детеныш тилацина, на которых почти столетие назад охотились", — заявил профессор Эндрю Паск, возглавляющий исследование из Университета Мельбурна.

Дополнение

Популяция тилацинов сократилась, когда люди прибыли в Австралию десятки тысяч лет назад, а затем претерпела еще большее сокращение после того, как на континенте появились дикие собаки динго. Последний тасманийский тигр скончался в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Напомним 

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