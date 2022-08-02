Сіамських близнюків в Бразилії розділили за допомогою віртуальної реальності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пара сіамських близнюків, що народилися в Бразилії, з головою і мозком, що зрослися, були успішно розділені після того, що команда лікарів назвала «найскладнішою операцією у своєму роді» з використанням технології віртуальної реальності. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Трирічні хлопчики Бернадо та Артур Ліма тепер можуть вперше подивитися один одному в обличчя після серії дев'яти операцій, що завершилася 27-годинною операцією з їхнього поділу.
Близнюки народилися в 2018 році в штаті Рорайма, північна Бразилія, як близнюки з краніопагом — вкрай рідкісний стан, коли брати або сестри зростаються в черепі — і провели більшу частину свого життя в лікарні в Ріо-де-Жанейро.
"У близнюків була найсерйозніша і найважча версія захворювання з найвищим ризиком смерті для обох", - сказав нейрохірург Габріель Муфаррей з Державного інституту мозку, де було проведено процедуру.
"Ми поки не знаємо, наскільки вони зможуть жити нормальним життям", — продовжив Муфаррей, додавши, що близнюки все ще перебувають у лікарні, де на них чекає "довге одужання".
Загалом близнюки перенесли дев'ять операцій, у тому числі 13-годинну операцію 7 червня та 23-годинну операцію наступного дня.
Члени медичної бригади, до якої входило близько 100 осіб, готувалися до делікатних заключних етапів операції 7 та 9 червня за допомогою сучасної системи віртуальної реальності.
Використовуючи сканування мозку для створення цифрової карти загального черепа хлопчиків, хірурги практикувалися перед процедурою пробної хірургії віртуальної реальності.