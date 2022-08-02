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Сиамских близнецов в Бразилии разделили с помощью виртуальной реальности

Сиамских близнецов в Бразилии разделили с помощью виртуальной реальности

Киев • УНН

 • 761385 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Пара сиамских близнецов, родившихся в Бразилии, с головой и сросшимся мозгом были успешно разделены после того, что команда врачей назвала «самой сложной операцией в своем роде» с использованием технологии виртуальной реальности. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Трехлетние мальчики Бернадо и Артур Лима теперь могут впервые посмотреть друг другу в лицо после серии девяти операций, завершившейся 27-часовой операцией по их разделению.

Близнецы родились в 2018 году в штате Рорайма, северная Бразилия, как близнецы с краниопагом — крайне редкое состояние, когда братья или сестры срастаются в черепе — и провели большую часть своей жизни в больнице в Рио-де-Жанейро.

"У близнецов была самая серьезная и тяжелая версия заболевания с высоким риском смерти для обоих", - сказал нейрохирург Габриэль Муфаррей из Государственного института мозга, где была проведена процедура.

"Мы пока не знаем, насколько они смогут жить нормальной жизнью", — продолжил Муфаррей, добавив, что близнецы все еще находятся в больнице, где их ждет "долгое выздоровление".

В общей сложности близнецы перенесли девять операций, в том числе 13-часовую операцию 7 июня и 23-часовую операцию на следующий день.

Члены медицинской бригады, в которую входило около 100 человек, готовились к деликатным заключительным этапам операции 7 и 9 июня с помощью современной системы виртуальной реальности.

Используя сканирование мозга для создания цифровой карты общего черепа мальчиков, хирурги практиковались перед процедурой пробной хирургии виртуальной реальности.

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