Сиамских близнецов в Бразилии разделили с помощью виртуальной реальности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Пара сиамских близнецов, родившихся в Бразилии, с головой и сросшимся мозгом были успешно разделены после того, что команда врачей назвала «самой сложной операцией в своем роде» с использованием технологии виртуальной реальности. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Трехлетние мальчики Бернадо и Артур Лима теперь могут впервые посмотреть друг другу в лицо после серии девяти операций, завершившейся 27-часовой операцией по их разделению.
Близнецы родились в 2018 году в штате Рорайма, северная Бразилия, как близнецы с краниопагом — крайне редкое состояние, когда братья или сестры срастаются в черепе — и провели большую часть своей жизни в больнице в Рио-де-Жанейро.
"У близнецов была самая серьезная и тяжелая версия заболевания с высоким риском смерти для обоих", - сказал нейрохирург Габриэль Муфаррей из Государственного института мозга, где была проведена процедура.
"Мы пока не знаем, насколько они смогут жить нормальной жизнью", — продолжил Муфаррей, добавив, что близнецы все еще находятся в больнице, где их ждет "долгое выздоровление".
В общей сложности близнецы перенесли девять операций, в том числе 13-часовую операцию 7 июня и 23-часовую операцию на следующий день.
Члены медицинской бригады, в которую входило около 100 человек, готовились к деликатным заключительным этапам операции 7 и 9 июня с помощью современной системы виртуальной реальности.
Используя сканирование мозга для создания цифровой карты общего черепа мальчиков, хирурги практиковались перед процедурой пробной хирургии виртуальной реальности.