Исследователи назвали причину гибели величайших птиц на планете
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Группа ученых из Кейптаунского университета назвала причину гибели величайших птиц на планете – дроморнитидов. Исследование показало, что они были слишком медленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Детали
Исследователи изучили остатки уток-демонов (дроморнитидов), найденных при раскопках в пределах хребтов Флиндерс в Южной Австралии. Они являются самыми большими из нелетучих птиц, когда-либо живших на Земле.
По словам профессора Анусуй Чинсами-Турана, в ходе исследования им удалось узнать, сколько лет утки-демоны полностью вырастали, когда достигали зрелости и были готовы к размножению. Ученые отмечают, что именно эти факты помогли восстановить течение эволюции крупнейших птиц на планете.
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Древнейшие утки-демоны достигали высотой около трех метров и весили почти 600 килограммов. Более поздние и более мелкие представители этого вида были ростом не более двух метров и весили 240 килограммов.
Кроме этого, ученые установили, что древним птицам нужно было до 15 лет, чтобы полностью вырасти и начать размножаться. Их более мелкие собратья достигали половозрелого возраста всего за несколько лет. Последний представитель гигантских уток-демонов скончался около 40 тысяч лет назад.
По мнению ученых, причиной исчезновения всего вида стала их неудачная стратегия размножения.
Дополнение
Около 50 тысяч лет назад люди в Австралии начали массово выжигать кустарники и охотиться на животных, в том числе и на больших птиц. Население дроморнитидов не успевало восстанавливаться и было обречено.
Напомним
Исследование показало, что самый древний предок человека, живший 7 млн лет назад, был прямоходящим.