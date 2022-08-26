Исследователи назвали причину гибели величайших птиц на планете

Детали

Исследователи изучили остатки уток-демонов (дроморнитидов), найденных при раскопках в пределах хребтов Флиндерс в Южной Австралии. Они являются самыми большими из нелетучих птиц, когда-либо живших на Земле.

По словам профессора Анусуй Чинсами-Турана, в ходе исследования им удалось узнать, сколько лет утки-демоны полностью вырастали, когда достигали зрелости и были готовы к размножению. Ученые отмечают, что именно эти факты помогли восстановить течение эволюции крупнейших птиц на планете.

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Древнейшие утки-демоны достигали высотой около трех метров и весили почти 600 килограммов. Более поздние и более мелкие представители этого вида были ростом не более двух метров и весили 240 килограммов.

Кроме этого, ученые установили, что древним птицам нужно было до 15 лет, чтобы полностью вырасти и начать размножаться. Их более мелкие собратья достигали половозрелого возраста всего за несколько лет. Последний представитель гигантских уток-демонов скончался около 40 тысяч лет назад.

По мнению ученых, причиной исчезновения всего вида стала их неудачная стратегия размножения.

Дополнение

Около 50 тысяч лет назад люди в Австралии начали массово выжигать кустарники и охотиться на животных, в том числе и на больших птиц. Население дроморнитидов не успевало восстанавливаться и было обречено.

Напомним

Исследование показало, что самый древний предок человека, живший 7 млн ​​лет назад, был прямоходящим.