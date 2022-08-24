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Дослідження показало, що найдавніший предок людини, який жив 7 млн років тому, був прямоходячим

Київ • УНН

 • 1066129 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Найперший відомий предок людини ходив двома ногами, а також лазив по деревах близько семи мільйонів років тому, заявили вчені після вивчення трьох кісток кінцівок. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Дослідження показало, що найдавніший предок людини, який жив 7 млн років тому, був прямоходячим

Деталі

Коли в 2001 році в Чаді було виявлено череп Sahelanthropus tchadensis, це відсунуло вік найдавнішого з відомих представників людства на мільйон років.

Вважалося, що череп, який отримав назву «Toumai», вказує на те, що цей вид ходив двома ногами через становище його хребта та інших факторів.

Однак ця тема викликала запеклі суперечки серед учених, частково через брак і якість доступних кісток, а деякі навіть стверджували, що «Toumai» не був родичем людини, а лише древньою мавпою.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature у середу, група дослідників ретельно проаналізувала стегнову кістку та дві кістки передпліччя, знайдені в тому ж місці, що й череп «Toumai».

«Череп говорить нам, що Sahelanthropus є частиною людської лінії», - сказав один із авторів дослідження.

Нове дослідження кісток кінцівок показує, що ходьба на двох ногах була «переважним способом пересування залежно від ситуації».

Кістки ноги і руки було знайдено разом із тисячами інших скам'янілостей у 2001 році, і дослідники не змогли підтвердити, що вони належали тій самій людині, що й череп «Toumai».

Раніше висловлювалися припущення, що здатність ходити на двох ногах змусила людей еволюціонувати окремо від шимпанзе, поставивши людей на шлях того, де вони знаходяться сьогодні.

Однак дослідники наголосили, що людиною Sahelanthropus tchadensis зробила його здатність адаптуватися до навколишнього середовища.

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