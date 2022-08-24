Исследование показало, что древнейший предок человека, что жил 7 млн лет назад, был прямоходящим

Детали

Когда в 2001 году в Чаде был обнаружен череп Sahelanthropus tchadensis, это отодвинуло возраст древнейшего из известных представителей человечества на миллион лет.

Считалось, что череп, получивший название «Toumai», указывает на то, что этот вид ходил двумя ногами из-за положения его позвоночника и других факторов.

Однако эта тема вызвала ожесточенные споры среди ученых, частично из-за нехватки и качества доступных костей, а некоторые даже утверждали, что «Toumai» не был родственником человека, а лишь древней обезьяной.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature в среду, группа исследователей тщательно проанализировала бедренную кость и две кости предплечья, найденные в том же месте, что и череп «Toumai».

«Череп говорит нам, что Sahelanthropus является частью человеческой линии», – сказал один из авторов исследования.

Новое исследование костей конечностей показывает, что ходьба на двух ногах была «предпочтительным способом передвижения в зависимости от ситуации».

Кости ноги и руки были найдены вместе с тысячами других окаменелостей в 2001 году, и исследователи не смогли подтвердить, что они принадлежали тому же человеку, что и череп «Toumai».

Ранее высказывались предположения, что способность ходить на двух ногах заставила людей эволюционировать отдельно от шимпанзе, поставив людей на тот путь, где они находятся сегодня.

Однако исследователи подчеркнули, что человеком Sahelanthropus tchadensis сделала его способность адаптироваться к окружающей среде.