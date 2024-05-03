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Дощі у Бразилії забрали життя 31 людини, ще 70 вважаються зниклими безвісти

Дощі у Бразилії забрали життя 31 людини, ще 70 вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 23003 перегляди

Понад 70 людей вважаються зниклими безвісти після того, як сильні зливи змусили 17 000 людей залишити свої домівки і пошкодили майже половину з 497 міст у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що межує з Уругваєм та Аргентиною.

У Ріу-Гранді-ду-Сул, понад 70 осіб вважаються зниклими безвісти після останніх злив, які спричинили переміщення близько 17,000 людей у цьому штаті, що має кордони з Уругваєм та Аргентиною. Ушкодження зазнали майже половина із 497 міст цього регіону, передає УНН з посиланням на Reuters.

За інформацією цивільної оборони Ріу-Гранді-ду-Сул, понад 70 людей залишаються зниклими після недавніх злив, що також спричинили переміщення щонайменше 17,000 осіб у цьому штаті, який межує з Уругваєм та Аргентиною. Майже половина з 497 міст держави зазнала ушкоджень.

У багатьох містах вулиці перетворились на річки, мости та дороги зруйновані, а шторми викликали зсуви землі та часткове руйнування однієї з гребель на малій ГЕС. Ще одна гребля у місті Бенту-Гонсалвес перебуває під загрозою руйнування, і місцеві жителі, які мешкають поблизу, отримали наказ про евакуацію.

"Це не просто ще одна критична ситуація; це, ймовірно, найкритичніший випадок, який коли-небудь фіксував штат", — заявив губернатор Ріо-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте під час прямого ефіру в соціальних мережах у четвер.

Він зауважив, що кількість загиблих може зрости, оскільки деякі райони залишаються недоступними для влади. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідав постраждалі території у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул у четвер, де він обговорив з губернатором заходи щодо рятування та допомоги.

Нагадаємо

У Дубаї за один день випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два роки. Через негоду автобусні маршрути та метрополітен затримуються, а "дистанційку" в школах та офіс продовжили ще на один день.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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