Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести

В Риу-Гранди-ду-Сул, более 70 человек считаются пропавшими без вести после последних ливней, которые вызвали перемещение около 17,000 человек в этом штате, имеющем границы с Уругваем и Аргентиной. Повреждения получили почти половина из 497 городов этого региона, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По информации гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул, более 70 человек остаются пропавшими после недавних ливней, которые также вызвали перемещение по меньшей мере 17,000 человек в этом штате, который граничит с Уругваем и Аргентиной. Почти половина из 497 городов государства получила повреждения.

Во многих городах улицы превратились в реки, мосты и дороги разрушены, а штормы вызвали оползни земли и частичное разрушение одной из плотин на малой ГЭС. Еще одна плотина в городе Бенту-Гонсалвес находится под угрозой разрушения, и местные жители, проживающие поблизости, получили приказ об эвакуации.

"Это не просто еще одна критическая ситуация; это, вероятно, самый критический случай, который когда-либо фиксировал штат", - заявил губернатор Рио-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте во время прямого эфира в социальных сетях в четверг.

Он отметил, что количество погибших может возрасти, поскольку некоторые районы остаются недоступными для власти. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетил пострадавшие территории в штате Риу-Гранди-ду-Сул в четверг, где он обсудил с губернатором меры по спасению и помощи.

Напомним

В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.