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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
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Дожди в Бразилии унесли жизни 31 человека, еще 70 считаются пропавшими без вести
Более 70 человек считаются пропавшими без вести после того, как сильные ливни заставили 17 000 человек покинуть свои дома и повредили почти половину из 497 городов в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, граничащем с Уругваем и Аргентиной.
На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев
USAID выделяет более 250 миллионов долларов США на поддержку украинских производителей зерновых и масличных культур через новую программу USAID "Harvest", направленную на восстановление и расширение аграрного сектора.
Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения
Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов и людей с инвалидностью к гражданской жизни и расширения участия этих групп, чему будут способствовать государственные и бизнес-мероприятия по адаптации и переквалификации для преодоления дефицита кадров и стимулирования быстрого восстановления экономики.
Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot
Ожидается, что новая система противовоздушной обороны Patriot из Германии прибудет в Украину не раньше конца июня, что может совпасть с поставкой истребителей F-16, которые Украина уже давно просит.
За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб
В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские военные отбили 28 обстрелов на Авдеевском направлении, 14 - на Бахмутском, 7 - на Лиманском и 6 - на Купянском направлениях.
Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации
Украина требует отстранить российские и белорусские экипажи гребцов от олимпийской квалификации из-за нарушения рекомендаций МОК, ссылаясь на то, что их участие представляет страны-агрессоры.
Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб
Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.
Запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества: Ермак поговорил с главой МИД Венгрии Сийярто
Андрей Ермак и Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества.
В результате комбинированной атаки рф по Чугуеву травмированы трое мирных жителей
Трое гражданских получили ранения в результате комбинированной атаки российских войск на Чугуев в Харьковской области с применением ракет С-300 и ракет "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами.
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
Ежегодно христиане ожидают символического схождения Благодатного огня - церемонии. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.