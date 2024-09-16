Дощі та до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У західних та південних областях очікуються дощі, на решті території - без опадів. Температура вночі 10-19°, вдень 19-28°. Вітер східний, місцями з поривами до 15-20 м/с.
У західних та південних областях України сьогодні очікуються дощі, на решті території - суха погода. Температура 19-28°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 вересня у більшості західних, південних областей та в Криму хмарно з проясненняними, помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.
На Київщині
Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.