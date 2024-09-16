Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

В западных и южных областях Украины сегодня ожидаются дожди, на остальной территории - сухая погода. Температура 19-28°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 16 сентября в большинстве западных, южных областей и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные, ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°.