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Дощі затримаються щонайменше до вихідних - синоптики

Дощі затримаються щонайменше до вихідних - синоптики

Київ • УНН

 • 672520 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. До кінця робочого тижня по Україні дощитиме, денна температура ще до вихідних дещо підвищиться. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні пройдуть дощі, лише у більшості західних областей вночі без істотних опадів; температура вночі 5-10°, на заході країни 1-6° тепла, вдень 8-13°, у південних областях та на Закарпатті до 16°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У наступні дві доби, 13-14 квітня, у південних, східних та більшості центральних областей часом дощ, на решті території без опадів, лише в четвер у північних областях місцями невеликий дощ; 13 квітня в Україні, крім сходу, вночі та вранці місцями туман; нічна температура суттєво не зміниться, денна - підвищиться на 2-4°.

Вітер три доби буде переважно східний, 5-12 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні часом дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-9° тепла, вдень 10-12°.

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