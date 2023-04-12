Дожди задержатся как минимум до выходных - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня пройдут дожди, лишь в большинстве западных областей ночью без существенных осадков; температура ночью 5-10°, на западе страны 1-6° тепла, днем 8-13°, в южных областях и на Закарпатье до 16°, в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В последующие двое суток, 13-14 апреля, в южных, восточных и большинстве центральных областей временами дождь, на остальной территории без осадков, лишь в четверг в северных областях местами небольшой дождь; 13 апреля в Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман; ночная температура существенно не изменится, дневная - повысится на 2-4°.

Ветер трое суток будет преимущественно восточный, 5-12 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня временами дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-9° тепла, днем 10-12°.