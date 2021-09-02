Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 2 вересня у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території помірні дощі, в окремих районах грози.

Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 11-14°, вдень 13-16°.

Додамо

Сьогодні, 2 вересня, у світі відзначають День закінчення Другої світової війни (ООН). Україна святкує День нотаріату.