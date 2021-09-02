Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня по Украине пройдут дожди, температура воздуха несколько снизится - максимально будет достигать 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 сентября в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории умеренные дожди, в отдельных районах грозы.
Ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 13-18°; на юге и востоке страны ночью 11-16°, днем 18-23°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня местами небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 11-14°, днем 13-16°.
Добавим
Сегодня, 2 сентября, в мире отмечают День окончания Второй мировой войны (ООН). Украина празднует День нотариата.