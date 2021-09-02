2 вересня: День закінчення Другої світової війни

День закінчення Другої світової війни (ООН)

Друга світова війна – глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, бойові дії велися 2/3 існуючих на той момент держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 р. із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана в бою атомна зброя.

До армій ворогуючих сторін було залучено понад 110 млн солдат, загальні втрати військових та цивільного населення складають понад 50 млн осіб. За результатами війни було створено ООН (Україна – один із засновників) та сформовано сучасну систему міжнародних відносин.

День нотаріату

Професійне свято нотаріусів встановлено Указом Президента України в 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.

Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення. Здійснення нотаріальних дій покладено на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) та приватних нотаріусів.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 2 вересня, вшановують пам'ять пророка Самуїла.

Самуїл народився в найважчий для ізраїльтян час, і йому судилося наставити свій народ на шлях істинний. За слабкого першосвященника Ілії моральний розклад ізраїльтян досяг критичної точки. Результатом розбещеності, духовної і фізичної немочі стала поразка від філістімлян, які захопили найбільшу святиню - Ковчег Завіту. Однак Самуїл, скликавши одноплемінників на урочисте покаяння, зумів надихнути їх на вигнання філістімлян. Після цього почалося відродження народу. Велику роль в цьому зіграли організовані Самуїлом "пророчі сонми", завданням яких було просвіщати людей, а також пробуджувати в них патріотизм.

У четвер, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.