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17 березня, 19:38 • 97002 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120864 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176321 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153684 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153258 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161870 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178951 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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2 вересня: День закінчення Другої світової війни

2 вересня: День закінчення Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні, 2 вересня, у світі відзначають День закінчення Другої світової війни (ООН). Україна святкує День нотаріату, пише УНН.

День закінчення Другої світової війни (ООН)

Друга світова війна – глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, бойові дії велися 2/3 існуючих на той момент держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 р. із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана в бою атомна зброя.

До армій ворогуючих сторін було залучено понад 110 млн солдат, загальні втрати військових та цивільного населення складають понад 50 млн осіб. За результатами війни було створено ООН (Україна – один із засновників) та сформовано сучасну систему міжнародних відносин.

День нотаріату

Професійне свято нотаріусів встановлено Указом Президента України в 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.

Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення. Здійснення нотаріальних дій покладено на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) та приватних нотаріусів.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 2 вересня, вшановують пам'ять пророка Самуїла. 

Самуїл народився в найважчий для ізраїльтян час, і йому судилося наставити свій народ на шлях істинний. За слабкого першосвященника Ілії моральний розклад ізраїльтян досяг критичної точки. Результатом розбещеності, духовної і фізичної немочі стала поразка від філістімлян, які захопили найбільшу святиню - Ковчег Завіту. Однак Самуїл, скликавши одноплемінників на урочисте покаяння, зумів надихнути їх на вигнання філістімлян. Після цього почалося відродження народу. Велику роль в цьому зіграли організовані Самуїлом "пророчі сонми", завданням яких було просвіщати людей, а також пробуджувати в них патріотизм.

У четвер, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

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