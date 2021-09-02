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2 сентября: День окончания Второй мировой войны

2 сентября: День окончания Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 46592 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня, 2 сентября, в мире отмечают День окончания Второй мировой войны (ООН). Украина празднует День нотариата, пишет УНН.

День окончания Второй мировой войны (ООН)

Вторая мировая война — глобальный военный конфликт в истории Земли и причина крупнейших трагедий ХХ века. В войне приняли участие 80% человечества, боевые действия велись 2/3 существующих на тот момент государств. Война началась 1 сентября 1939 по вторжению войск нацистской Германии в Польшу, а завершилась 2 сентября 1945 с безоговорочной капитуляцией Японии. Во время войны были осуществлены крупнейшие в истории преступления против человечества (в частности Холокост), а также первый и последний раз использована в бою атомное оружие.

В армии враждующих сторон было привлечено более 110 млн солдат, общие потери военных и гражданского населения составляют более 50 млн человек. По результатам войны было создано ООН (Украина — один из учредителей) и сформирована современная система международных отношений.

День нотариата

Профессиональный праздник нотариусов установлен Указом Президента Украины в 2010 году в поддержку инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты.

Нотариат в Украине — это система органов и должностных лиц, которые возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие юридическое значение. Осуществление нотариальных действий возложено на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) и частных нотариусов.

Религиозный праздник

По религиозныму календарю сегодня, 2 сентября, чтят память пророка Самуила.

Самуил родился в трудный для израильтян время, и ему суждено наставить свой народ на путь истинный. При слабом первосвященника Илии моральное разложение израильтян достиг критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, которые захватили величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом “пророческие сонмы”, задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.

В четверг, 2 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Украинские Национальные Новости

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