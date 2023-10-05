Дощі на сході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні по Україні переважно суха погода, дощі прогнозуються лише на сході. Температура повітря протягом доби коливатимяться у межах від 5 до 25 градусів тепла, у Карпатах може опускатися вночі до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.