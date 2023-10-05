Дощі на сході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні по Україні переважно суха погода, дощі прогнозуються лише на сході. Температура повітря протягом доби коливатимяться у межах від 5 до 25 градусів тепла, у Карпатах може опускатися вночі до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 жовтня мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях місцями невеликий дощ.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.