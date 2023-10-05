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29 березня, 17:57 • 180713 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 229148 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 202311 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 239257 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 210333 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 170684 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 170307 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154478 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 454707 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 173860 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Дощі на сході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі на сході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні по Україні переважно суха погода, дощі прогнозуються лише на сході. Температура повітря протягом доби коливатимяться у межах від 5 до 25 градусів тепла, у Карпатах може опускатися вночі до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 жовтня мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях місцями невеликий дощ.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Погода у столичному регіоні

У Київській області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

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