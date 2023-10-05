Дожди на востоке и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня по Украине преимущественно сухая погода, дожди прогнозируются только на востоке. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 5 до 25 градусов тепла, в Карпатах может опускаться ночью до 3 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 5 октября переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 14-19°; на юге страны ночью 11-16°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 17-19°.