"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наполягає на поширенні дії 5-ї статті Договору про НАТО на Україну. Про це вона заявила під час виступу в Палаті депутатів Італії, повідомляє УНН.

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За словами політикині, застосування 5-ї статті на Україну є найпростішою і найефективнішою пропозицією з усіх інших, адже "допоможе розкрити можливий блеф путіна".

Якщо росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними - сказала Мелоні.

Вона наголосила, що ця пропозиція "має бути винесена на стіл переговорів".

Мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Ми не повинні як раби слідувати пропозиціям, висунутим іншими, лише тому, що маємо вирішити, де ми стоїмо. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями. Той, хто має сміливість їх вносити, робить щось корисне", - додала прем'єрка Італії.

Довідка

5-та стаття Договору про НАТО є основою принципу колективної оборони, який лежить в серці Північноатлантичного альянсу. Згідно з нею, у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Нагадаємо

Напередодні у зверненні до італійського Сенату прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні заявила, що відправка італійських військ в Україну не розглядається, назвавши відправку європейських військ, як пропонують Велика Британія та Франція, "неефективним варіантом" і запропонувавши механізм гарантій безпеки між Україною та країнами-партнерами за зразком статті 5 Договору про НАТО.

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