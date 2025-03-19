"Поможет раскрыть возможный блеф путина": Мелони призвала распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивает на распространении действия 5-й статьи Договора о НАТО на Украину. Об этом она заявила во время выступления в Палате депутатов Италии, сообщает УНН.

Детали

По словам политика, применение 5-й статьи на Украину является самым простым и эффективным предложением из всех других, ведь "поможет раскрыть возможный блеф Путина".

Если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности, которые являются лишь оборонными - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что это предложение "должно быть вынесено на стол переговоров".

Мир основывается на гарантиях безопасности. Мы не должны как рабы следовать предложениям, выдвинутым другими, только потому, что должны решить, где мы стоим. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями. Тот, кто имеет смелость их вносить, делает что-то полезное", - добавила премьер Италии.

Справка

5-я статья Договора о НАТО является основой принципа коллективной обороны, который лежит в сердце Североатлантического альянса. Согласно ей, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Напомним

Накануне в обращении к итальянскому Сенату премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что отправка итальянских войск в Украину не рассматривается, назвав отправку европейских войск, как предлагают Великобритания и Франция, "неэффективным вариантом" и предложив механизм гарантий безопасности между Украиной и странами-партнерами по образцу статьи 5 Договора о НАТО.

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