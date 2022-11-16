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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Допомога Україні та співчуття Польщі: лідери G20 зробили спільну заяву через ракетну атаку РФ

Допомога Україні та співчуття Польщі: лідери G20 зробили спільну заяву через ракетну атаку РФ

Київ • УНН

 • 1000009 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Лідери НАТО і G7 оприлюднили спільну заяву за результатами екстреної зустрічі на полях G20, засудивши «варварські ракетні атаки, які Росія здійснила по українських містах і цивільній інфраструктурі у вівторок».

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Росія випустила "близько 100 ракет" на території України у вівторок, повідомив раніше речник командування ВПС України Юрій Ігнат.

Ціллю стали щонайменше десяток міст і районів. Хвиля обстрілів є найбільшою з 10 жовтня, коли Росія посилила свою кампанію зі знищення критичної інфраструктури по всій Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден не вважає, що ракети, які поцілили на території Польщі були випущені з Росії

Лідери також запропонували «повну підтримку» Польщі після вибуху на сході країни та заявили, що «залишатимуться в тісному контакті», щоб визначити відповідні наступні кроки.

Цитата

«Ми всі висловлюємо співчуття родинам загиблих у Польщі та Україні», – йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.

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