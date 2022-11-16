Помощь Украине и соболезнования Польше: лидеры G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ

Детали

Россия выпустила "около 100 ракет" на территории Украины во вторник, сообщил ранее спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат.

Целью стали не менее десятка городов и районов. Волна обстрелов является самой большой с 10 октября, когда Россия усилила свою кампанию по уничтожению критической инфраструктуры по всей Украине.

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Лидеры также предложили «полную поддержку» Польши после взрыва на востоке страны и заявили, что «будут оставаться в тесном контакте», чтобы определить соответствующие следующие шаги.

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«Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине», – говорится в совместном заявлении.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.