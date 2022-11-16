Помощь Украине и соболезнования Польше: лидеры G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Лидеры НАТО и G7 обнародовали совместное заявление по результатам экстренной встречи на полях G20, осудив «варварские ракетные атаки, которые Россия совершила по украинским городам и гражданской инфраструктуре во вторник».
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Россия выпустила "около 100 ракет" на территории Украины во вторник, сообщил ранее спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат.
Целью стали не менее десятка городов и районов. Волна обстрелов является самой большой с 10 октября, когда Россия усилила свою кампанию по уничтожению критической инфраструктуры по всей Украине.
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Лидеры также предложили «полную поддержку» Польши после взрыва на востоке страны и заявили, что «будут оставаться в тесном контакте», чтобы определить соответствующие следующие шаги.
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«Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине», – говорится в совместном заявлении.
Напомним
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.