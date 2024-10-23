Допомагав уникнути мобілізації за талони на пальне: у Тернополі затримали начальника районного ТЦК
Київ • УНН
У центрі Тернополя затримали керівника районного ТЦК, який отримав талони на 1000 літрів пального. За це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка. Проводиться досудове розслідування.
В центрі Тернополя затримали керівника одного із районних територіальних центрів комплектування на хабаря талонами на 1000 літрів пального за те, що пообіцяв не мобілізовувати чоловіка, передає УНН з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК СП та власні джерела.
Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо наступне: 21 жовтня у центрі м. Тернополя, по вул. Руська за участю працівників територіального управління Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи. Проводиться досудове розслідування
Джерела УНН розповіли, що було затримано керівника одного із ТЦК, який отримав талони на 1000 літрів пального, а в обмін за це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка.
Нагадаємо
Під час перевірки документів у Запоріжжі виник конфлікт між ТЦК та місцевим жителем. Військовослужбовець здійснив попереджувальний постріл у повітря, призначено службове розслідування.