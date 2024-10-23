Помогал избежать мобилизации за талоны на топливо: в Тернополе задержали начальника районного ТЦК
Киев • УНН
В центре Тернополя задержали руководителя районного ТЦК, который получил талоны на 1000 литров топлива. За это он пообещал не мобилизовать мужчину. Проводится досудебное расследование.
В центре Тернополя задержали руководителя одного из районных территориальных центров комплектования на взятке талонами на 1000 литров топлива за то, что пообещал не мобилизовать мужчину, передает УНН со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК СП и собственные источники.
Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем следующее: 21 октября в центре г. Тернополя, по ул. Русская с участием работников территориального управления Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела. Проводится досудебное расследование
Источники УНН рассказали, что был задержан руководитель одного из ТЦК, который получил талоны на 1000 литров топлива, а в обмен за это он пообещал не мобилизовать мужчину.
Напомним
Во время проверки документов в Запорожье возник конфликт между ТЦК и местным жителем. Военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух, назначено служебное расследование.