Помогал избежать мобилизации за талоны на топливо: в Тернополе задержали начальника районного ТЦК

В центре Тернополя задержали руководителя одного из районных территориальных центров комплектования на взятке талонами на 1000 литров топлива за то, что пообещал не мобилизовать мужчину, передает УНН со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК СП и собственные источники.

Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем следующее: 21 октября в центре г. Тернополя, по ул. Русская с участием работников территориального управления Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела. Проводится досудебное расследование