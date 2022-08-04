Допомагають рф легалізувати окупацію на сході: ще п'ятьом колаборантам повідомили про підозру, серед них - ексдепутат ОПЗЖ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Правоохоронні органи задокументували злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України, інформує УНН.
Деталі
Зрадники імітують «діяльність», беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись «новим порядкам». Зокрема, повідомлено про підозри:
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- мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від «ОПЗЖ», який призначений «заступником голови адміністрації» тимчасово окупованого Сватівського району
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- депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району лнр»
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- «начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району»
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- мешканцю Донеччини, який очолив «адміністрацію Волноваського району днр»
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- так званому голові «Мангушської селищної ради днр».
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Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'ятьом колаборантам, які допомагають росії на тимчасово захоплених територіях. "Кар’єра" в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення.