Допомагають рф легалізувати окупацію на сході: ще п'ятьом колаборантам повідомили про підозру, серед них - ексдепутат ОПЗЖ

Деталі

Зрадники імітують «діяльність», беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись «новим порядкам». Зокрема, повідомлено про підозри:



мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від «ОПЗЖ», який призначений «заступником голови адміністрації» тимчасово окупованого Сватівського району



депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району лнр»



«начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району»



мешканцю Донеччини, який очолив «адміністрацію Волноваського району днр»



так званому голові «Мангушської селищної ради днр».



Кожному з цих зрадників загрожує до 10 років позбавлення волі.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'ятьом колаборантам, які допомагають росії на тимчасово захоплених територіях. "Кар’єра" в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення.