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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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За співпрацю з рф: ще п'ятьом колаборантам оголосили підозру

За співпрацю з рф: ще п'ятьом колаборантам оголосили підозру

Київ • УНН

 • 111486 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'ятьом колаборантам, які допомагають росії на тимчасово захоплених територіях. "Кар’єра" в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення, передає УНН.

Деталі

Зокрема, перед законом постане "банкір", який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує "Центробанк днр". Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати кадри із числа колишніх та нинішніх працівників фінустанов.

"Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області. Мова йде про так звані республіканські центри зайнятості "лнр". Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію "ОПЗЖ". Мешканка Старобільсокого районо, в умовах воєнного часу, добровільно стала "заступником голови Міловської районної адміністрації "лнр"", - ідеться в повідомленні. 

Також в СБУ розповіли, що ще одна прихильниця "русского мира" під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого "начальника департамента образования и науки" у окупаційній адміністрації держави-агесора в Херсонській області.

Щодо усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). "Кар’єра" в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув’язнення, додали в СБУ.

Доповнення 

Верховна Рада України ухвалила законопроект №7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Законопроектом передбачається позбавлення волі всіх, хто в той чи іншій мірі, допомагає країні-агресору, строком від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також це включає в себе конфіскацію майна.

Українські Національні Новини

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