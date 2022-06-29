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За сотрудничество с рф: еще пяти коллаборантам объявили подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти коллаборантам, которые помогают россии на временно захваченных территориях. "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения, передает УНН.

Детали 

В частности, перед законом предстанет "банкир", который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, которое по своему функционалу напоминает "Центробанк днр". Оккупанты поручили предателю вытеснить из обращения украинскую гривну, захватить помещение украинских банков для расширения инфраструктуры новообразованного отделения и подобрать кадры из числа бывших и нынешних работников финучреждений.

"Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, которые согласились временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области. Речь идет о так называемых республиканских центрах занятости "лнр". Также разоблачена депутат Миловского поселкового совета, которая представляла запрещенную в Украине партию "ОПЗЖ". Жительница Старобельского района, в условиях военного времени, добровольно стала "заместителем председателя Миловской районной администрации "лнр"", – говорится в сообщении. 

Также СБУ рассказала, что еще одна поклонница "русского мира" во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого "начальника департамента образования и науки" в оккупационной администрации государства-агессора в Херсонской области. 

В отношении всех этих лиц СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения, добавили в СБУ.

Дополнение 

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору. Законопроектом предусматривается лишение свободы всех, кто в той или иной степени помогает стране-агрессору, сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Также это включает в себя конфискацию имущества.

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