Помогают рф легализовать оккупацию на востоке: еще пяти коллаборантам сообщили о подозрении, среди них - экс-депутат ОПЗЖ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Правоохранительные органы задокументировали преступную деятельность еще 5 коллаборантов, которые помогают российским захватчикам легализовать свою «власть» на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, информирует УНН.
Детали
Предатели имитируют «деятельность», участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население подчиняться «новым порядкам». В частности, сообщено о подозрениях:
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- жителя Рубежного, бывшего депутата горсовета от «ОПЗЖ», который назначен «заместителем главы администрации» временно оккупированного Сватовского района
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- депутату местного совета, который вступил в должность «заместитель главы администрации Марковского района лнр»
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- «начальнице отдела жизнеобеспечения с. Веселое Старобельского района»
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- жителя Донбасса, возглавившего «администрацию Волновахского района днр»
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- так называемому председателю «Мангушского поселкового совета днр».
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Каждому из этих предателей грозит до 10 лет лишения свободы.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти коллаборантам, которые помогают россии на временно захваченных территориях. "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения.