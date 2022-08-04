Помогают рф легализовать оккупацию на востоке: еще пяти коллаборантам сообщили о подозрении, среди них - экс-депутат ОПЗЖ

Детали

Предатели имитируют «деятельность», участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население подчиняться «новым порядкам». В частности, сообщено о подозрениях:



жителя Рубежного, бывшего депутата горсовета от «ОПЗЖ», который назначен «заместителем главы администрации» временно оккупированного Сватовского района



депутату местного совета, который вступил в должность «заместитель главы администрации Марковского района лнр»



«начальнице отдела жизнеобеспечения с. Веселое Старобельского района»



жителя Донбасса, возглавившего «администрацию Волновахского района днр»



так называемому председателю «Мангушского поселкового совета днр».



Каждому из этих предателей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти коллаборантам, которые помогают россии на временно захваченных территориях. "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения.