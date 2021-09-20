Сприяв анексії Криму Росією: затримано заступника директора аеропорту "Сімферополь"

Деталі

2014 року чоловік також брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова, серед яких — міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ “Кримаерорух”.

За даними слідства, затриманий — колишній військовослужбовець Збройних сил України, якого 2011 року завербували російські спецслужби. Згодом він отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії Криму зловмисник входив до складу незаконного збройного формування “Самооборони Криму”.

Доповнення

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченої законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших людей, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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