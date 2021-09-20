Способствовал аннексии Крыма Россией: задержан заместитель директора аэропорта "Симферополь"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Херсонской области задержали заместителя директора международного аэропорта “Симферополь”, который помогал русским войскам захватить воздушное пространство во время аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В 2014 году мужчина также участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова, среди которых — международный аэропорт и региональное подразделение “Крымаэродвижение”.
По данным следствия, задержанный — бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого в 2011 году завербовали российские спецслужбы. Позже он получил паспорт гражданина РФ.
Во время аннексии Крыма злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования “Самообороны Крыма”.
Дополнение
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренной законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других людей, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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