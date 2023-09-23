Допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб російської армії: викрито двох мешканців Харківщини

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Відомо, що двоє місцевих жителів села Слобожанське Харківського району добровільно погодилися допомагати російській армії.

Вони передавали окупантам інформацію про автівки, які є у володінні односельчан. Користуючись цією інформацією російські військові їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб своєї армії.

Крім того, у серпні 2022 року підозрювані разом з окупантами приїхали до села Липці. Там вони зламали металеві ворота у приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик.

Враховуючи це, обом чоловікам було повідомлено про підозру, за фактом пособництва державі-агресору. Нині обидва російські поплічники перебувають під вартою.

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