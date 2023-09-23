Помогали оккупантам отбирать авто у гражданских для нужд российской армии: разоблачены двое жителей Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Харьковской области правоохранители разоблачили двух жителей села Слобожанское, которые во время оккупации помогали российским военным отбирать автомобили у односельчан, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Известно, что два местных жителя села Слобожанское Харьковского района добровольно согласились помогать российской армии.
Они передавали оккупантам информацию об автомобилях, которые есть во владении односельчан. Пользуясь этой информацией, российские военные ездили по указанным адресам и забирали автомобили для нужд своей армии.
Кроме того, в августе 2022 подозреваемые вместе с оккупантами приехали в село Липцы. Там они сломали металлические ворота в частном домовладении и вытолкали с территории внедорожник.
Учитывая это, обоим мужчинам было сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. В настоящее время оба российских приспешника находятся под стражей.
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