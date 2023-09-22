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В Харькове задержали военного, сбежавшего с места службы и призывавшего его "поймать"

Киев • УНН

 • 201138 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Государственное бюро расследований задержало военного, который сбежал с места службы и дерзко призвал правоохранителей его поймать. Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

«Сотрудники ГБР установили местонахождение и задержали военнослужащего, который бросил своих побратимов и сбежал из расположения воинской части», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в армию он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части.

«Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокационными заявлениями», - отмечается в сообщении.

В ГБР сообщили, что в частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.

«Сотрудники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины)», - информирует ГБР.

Дополнение

Мужчина пытался сбежать в Румынию, однако заблудился в лесу и нуждался в медицинской помощи.

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