В Харькове задержали военного, сбежавшего с места службы и призывавшего его "поймать"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Государственное бюро расследований задержало военного, который сбежал с места службы и дерзко призвал правоохранителей его поймать. Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
«Сотрудники ГБР установили местонахождение и задержали военнослужащего, который бросил своих побратимов и сбежал из расположения воинской части», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в армию он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно покинул расположение части.
«Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокационными заявлениями», - отмечается в сообщении.
В ГБР сообщили, что в частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.
«Сотрудники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины)», - информирует ГБР.
Дополнение
Мужчина пытался сбежать в Румынию, однако заблудился в лесу и нуждался в медицинской помощи.