У Харкові затримали військового, який втік з місця служби та закликав його "спіймати"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань затримало військового, який втік з місця служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати. Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Деталі
«Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що у військо він потрапив по мобілізації, утім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.
«Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами», - зазначається в повідомленні.
У ДБР повідомили, що зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.
«Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України)», - інформує ДБР.
Доповнення
Чоловік намагався втекти до Румунії, однак заблукав у лісі та потребував медичної допомоги.