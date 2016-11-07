Доопрацьований проект Держбюджету винесуть на голосування ВР у перших числах грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До сесійної зали для голосування у другому читанні проект Держбюджету на 2017 рік надійде не раніше грудня. Орієнтовна дата голосування — 8 грудня. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат, член Комітету ВР з питань бюджету Іван Куліченко.
За словами народного депутата, він ще не бачив проект Держбюджету після доопрацювання Кабміном. Якщо матеріали надійдуть до робочої комісії найближчим часом, то робота з проектом державного кошторису розпочнеться у найближчі дні.
“Ми (робоча комісія з питань бюджету — ред.) плануємо працювати і у середу, у четвер, якщо ми отримаємо ці документи на руки”, — сказав І.Куліченко.
На запитання коли слід очікувати винесення проекту Держбюджету на голосування у другому читанні нардеп сказав: “Думаю десь 8 грудня”.
І.Куліченко вважає, що у парламенті є голоси для ухвалення Державного бюджету.
"Думаю що є. У нас залишилось питання, на яке ще відповіді немає — це пенсії. Якби не підвищили настільки мінімальну заробітну плату, то зростання пенсії було б нормальне. Зараз це ненормальна різниця між мінімальною заробітною платою і пенсією. Над цим питанням зараз працює Уряд і ми чекаємо поки будуть якісь пропозиції. А в інших питаннях не бачу великих проблем, — резюмував нардеп.
Нагадаємо, 3 листопада Кабмін підготував проект Держбюджету на наступний рік до другого читання. Уряд включив до проекту бюджету на наступний рік зростання мінімальної зарплати з січня 2017 року до 3,2 тис. грн.
До другого читання уряд пропонує врахувати додаткові ініціативи у сфері освіти, а це й підтримка дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта) — 210 млн грн, врахування видатків на підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення — 170 млн грн. Також враховані в освітній субвенції видатки на здобуття повної загальної освіти у професійно-технічних закладах на суму 2 млрд грн.
Передбачено цільові видатки на надання держпідтримки учасникам бойових дій та їхнім дітям — на 184 млн грн.
Додатково виділено 1 млрд грн гарантій на сферу оборони та безпеки відповідно до рішення РНБО. Тож загальна сума, зазначив міністр, буде 7 млрд грн.
Уряд включив до проекту бюджету на наступний рік зростання мінімальної зарплати з січня 2017 року до 3,2 тис. грн. Це стосується 3,5 млн осіб у бюджетній сфері, у приватному секторі — 2,6 млн осіб.