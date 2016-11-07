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Доработанный проект Госбюджета вынесут на голосование ВР в первых числах декабря

Доработанный проект Госбюджета вынесут на голосование ВР в первых числах декабря

Киев • УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В сессионный зал для голосования во втором чтении проект Госбюджета на 2017 год поступит не раньше декабря. Ориентировочная дата голосования - 8 декабря. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам бюджета Иван Куличенко.

По словам народного депутата, он еще не видел проект Госбюджета после доработки Кабмином. Если материалы поступят рабочей комиссии в ближайшее время, то работа с проектом государственной сметы начнется в ближайшие дни.

"Мы (рабочая комиссия по вопросам бюджета - ред.) планируем работать и в среду, в четверг, если мы получим эти документы на руки", - сказал И.Куличенко.

На вопрос когда следует ожидать вынесения проекта Госбюджета на голосование во втором чтении нардеп сказал: "Думаю где-то 8 декабря".

И.Куличенко считает, что в парламенте есть голоса для принятия Государственного бюджета.

"Думаю, что есть. У нас остался вопрос, на который еще ответа нет - это пенсии. Если бы не повысили настолько минимальную заработную плату, то рост пенсии был бы нормальным. Сейчас это ненормальная разница между минимальной заработной платой и пенсией. Над этим вопросом сейчас работает правительство и мы ждем пока будут какие-то предложения. А в других вопросах не вижу больших проблем", - резюмировал нардеп.

Напомним, 3 ноября Кабмин подготовил проект госбюджета на следующий год ко второму чтению. Правительство включило в проект бюджета на следующий год рост минимальной зарплаты с января 2017 года до 3,2 тыс. грн.
Ко второму чтению правительство предлагает учесть дополнительные инициативы в сфере образования, а это и поддержка детей с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование) - 210 млн грн, учет расходов на подготовку квалифицированных рабочих по профессиям общегосударственного значения - 170 млн грн. Также учтены в образовательной субвенции расходы на получение полного общего образования в профессионально-технических заведениях на сумму 2 млрд грн.

Предусмотрены целевые расходы на предоставление господдержки участникам боевых действий и детям - на 184 млн грн.

Дополнительно выделили 1 млрд грн гарантий на сферу обороны и безопасности в соответствии с решением СНБО. Поэтому общая сумма, отметил министр, будет 7 млрд грн.

Правительство включило в проект бюджета на следующий год рост минимальной зарплаты с января 2017 года до 3,2 тыс. грн. Это касается 3,5 млн человек в бюджетной сфере, в частном секторе - 2,6 млн человек.

 

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