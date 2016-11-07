Доработанный проект Госбюджета вынесут на голосование ВР в первых числах декабря

По словам народного депутата, он еще не видел проект Госбюджета после доработки Кабмином. Если материалы поступят рабочей комиссии в ближайшее время, то работа с проектом государственной сметы начнется в ближайшие дни.

"Мы (рабочая комиссия по вопросам бюджета - ред.) планируем работать и в среду, в четверг, если мы получим эти документы на руки", - сказал И.Куличенко.

На вопрос когда следует ожидать вынесения проекта Госбюджета на голосование во втором чтении нардеп сказал: "Думаю где-то 8 декабря".

И.Куличенко считает, что в парламенте есть голоса для принятия Государственного бюджета.

"Думаю, что есть. У нас остался вопрос, на который еще ответа нет - это пенсии. Если бы не повысили настолько минимальную заработную плату, то рост пенсии был бы нормальным. Сейчас это ненормальная разница между минимальной заработной платой и пенсией. Над этим вопросом сейчас работает правительство и мы ждем пока будут какие-то предложения. А в других вопросах не вижу больших проблем", - резюмировал нардеп.

Напомним, 3 ноября Кабмин подготовил проект госбюджета на следующий год ко второму чтению. Правительство включило в проект бюджета на следующий год рост минимальной зарплаты с января 2017 года до 3,2 тыс. грн.

Ко второму чтению правительство предлагает учесть дополнительные инициативы в сфере образования, а это и поддержка детей с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование) - 210 млн грн, учет расходов на подготовку квалифицированных рабочих по профессиям общегосударственного значения - 170 млн грн. Также учтены в образовательной субвенции расходы на получение полного общего образования в профессионально-технических заведениях на сумму 2 млрд грн.

Предусмотрены целевые расходы на предоставление господдержки участникам боевых действий и детям - на 184 млн грн.

Дополнительно выделили 1 млрд грн гарантий на сферу обороны и безопасности в соответствии с решением СНБО. Поэтому общая сумма, отметил министр, будет 7 млрд грн.

Правительство включило в проект бюджета на следующий год рост минимальной зарплаты с января 2017 года до 3,2 тыс. грн. Это касается 3,5 млн человек в бюджетной сфере, в частном секторе - 2,6 млн человек.